Didim polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri gerçekleştirdikleri iki ayrı olayda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. İki Operasyonda 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de emniyet güçleri ilçe merkezinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. İlk olayda Didim KOM ekipleri durdukları şüpheli araç içerisinde yaptıkları aramada 3 fişek halinde daralı ağırlığı 3.38 gram meta fetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak U.A. ve U.G. isimli şahıslar hakkında “Uuyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Didim KOM ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise şüpheli şahsın kasık bölgesine gizlenmiş vaziyette 8 fişek satışa hazır vaziyette toplam 14.15 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayın devamında ise şŞüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, da 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli T.T. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem yapıldı.