İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim sahilleri sessizliğini koruyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, korona virüs nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağın ardından Altınkum sahilleri sessizliğini koruyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, korona virüs nedeniyle iki günlük sokağa çıkma yasağın ardından Altınkum sahilleri sessizliğini koruyor.


Didim de turizm sezonun her yıl 1 Mayıs itibariyle açıldığını belirten Turizmci Ünal Çengiz, korona virüs kapsamın da ilçede iki günlük sokağa çıkma yasağın ardından sahiller sessizliğini koruduğunu belirterek, ”Temennimiz Korona virüs nedeniyle dünya da ve Türkiye de yaşanan pandeminin bitmesidir. Didim esnafıyla insanıyla çok güzel bir turizm ilçesidir. Öncelik insan sağlığıdır. Salgın nedeniyle bir sessizlik yaşanıyor. Bu kritik sürecin atlatılması halinde turizm ilçemize herkesi bekliyoruz” diye konuştu.


Aydın Büyükşehir ve ilçede belediye ekiplerince turizm sezon hazırlıkların devam ettiği ve çevre düzenleme ile yol onarım çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.