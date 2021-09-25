Didim Sanat Sokağı düzenlenen tören ile açıldı

Kültür ve turizmin merkezi olan Didim'de yerel yazarların, sanatseverlerle buluşacağı, Didim sanat sokağı Didim Belediyesi tarafından açıldı. Açılışta konuşan Didim Sanat Platformu Başkanı Hüseyin Zeybek, “Sevgili sanatsever dostlar, sanat bir kentin güzelliklerini yarınlara taşır. Sanat sevgi demektir, barış demektir. Didim son yıllarda sanat ve kültür açısından düzeyini oldukça yükseltmiştir. Bugün bir adım daha ileri gidilerek, Didim sanat sokağı yaşama geçirilmektedir. Didim sanat platformu olarak yazar ve şairlerimizi sokağımızda halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Sanat sokağımızı bize kazandıran Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay'a arkadaşlarım adına teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay hakkında yazmış olduğu şiiri okudu ve şiirin yazılı olduğu çerçeveyi Atabay'a takdim etti.

Didim'in ileriye gidebilmesi için sanat, kültür ve eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Değerli dostlar, çok duygulandırdı Şükrü abi. Bu temiz duygularını şiir mısralarında dile getirdiği için ben kendilerine çok teşekkür ederim. Uzun zamandır yapmak istediğimiz bir sokaktı. Buranın fiziki olarak nasıl olduğu çok önemli değil önemli olan halka anlatabileceğimiz ruhudur. Sanatçılarımıza değer vermemiz lazım yazarlarımıza değer vermemiz lazım. İlçemizin daha ileriye gidebilmesi için önce sanat, kültür, eğitim konusuna çok önem veriyoruz” dedi.

Amfi Tiyatro inşaatı sürüyor

Başkan Atabay, “Çok kısa süre içerisinde çok büyük değişiklikler göreceksiniz Didim de bu sene inşaatına başladığımız ve uzun süre yapmak için uğraştığımız ilçemizin tanıtımına çok büyük önem verecek bir amfi tiyatro projemiz vardı. Ona başladık inşaatı devam ediyor. Çok güzel bir kültür yuvası olacak orası. Didim'in turizm ve sanat konusunda en az 3 adım ileriye gitmesini sağlayacak. 2022 yazının Haziran'ın sonunu bulmadan açılışını yapacağız” dedi.

Gençlik Merkezi'nin yüzde 80'i tamamlandı

Didim Gençlik Merkezi'nin kaba inşaatının yüzde 80'ini bitirildiğini ifade eden Atabay, "Orayı da 3 ay içerisinde açacağız. Orada çocuklarımıza hiçbir ücret talep etmeden üniversiteden gelen eğitmenlerle, ilçemizdeki eğitimcilerimizle çocuklarımıza bilgisayardan İngilizceye, İngilizceden müziğe, kodlamadan tiyatro eğitimine aklınıza gelebilecek her eğitimi çocuklarımıza ücretsiz bir şekilde uzman kadrolarımızla sizlerin de güvenini kazanarak vereceğiz. Bunun gibi birçok yatırımlarımız var. Kültür sarayımıza başlıyoruz 3 gün sonra ihalesi yapılacak, ihaleden 1 ay sonra da inşaatı başlayacak. Vergi dairesinin yanında boş alanda 750 kişilik salonu, 150 kişilik sineması, eğitim odalarıyla Didim'imize harika bir kültür merkezi kazandıracağız. Didim sanat sokağının açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Atabay, yazarlar ve sanatseverler ile birlikte Didim Sanat Sokağını açılış kurdelesini kesilirken, Altınkum Yalı Caddesi Çam altı mevkiinde bulunan sanat sokağının açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Didim İyi Parti İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Didim Sanat Platformu Başkanı Hüseyin Zeybek, Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Şükrü Öksüz, yazarlar ve sanatseverler katıldı.