Didim Triatlon yarışları 22-23 Mayıs'a ertelendi

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin iş birliği ile 1-2 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Didim Triatlonu 22-23 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma dönemi Didim Triatlon yarışlarının da ertelenmesine neden oldu. Türkiye Triatlon Federasyonu ve Didim Belediyesi'nin iş birliği ile bu yıl 1-2 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması planlanan Didim Triatlonu 22-23 Mayıs 2021 tarihine ertelendiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Türkiye Triatlon Federasyonunca sporculara ve ailelere yönelik bilgilendirmelerin yapılacağı öğrenilirken, Didim belediyesi de yarışlarla ilgili çalışmasını da bu tarihlere göre yapacağı öğrenildi.