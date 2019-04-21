Didim tur akınına uğradı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen, Uluslararası Vegan Festivali için ilçeye gelen turlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek vegan ve vejetaryen festivali olan ‘Didim VegFest 2019', Didim Hisar Mahallesi tarihi Apollon Tapınağı önündeki meydan da sergilenen ürünler için hazırlanan stant alanları yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gördüğünü belirten Didim Kültür Mirası Koruma Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, ilçede 4 gün sürecek vegan festivaline 200 -250 bin katılım olacağını ön gördüklerini, ilçede otellerin doluluk oranlarının yüksek olduğunu, bu etkinliğin Didim ekonomisine de artı değer olarak yansıyacağını ifade etti.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ile bazı dernek ve vakıfların da katkılarıyla düzenlenen ‘VegFest 2019' Festival komitesi tarafından alınan karar gereğince bu yıl festival alanında veganlığı tescil edilmemiş ürünlerin satılamayacağı, sergilenen ya da satışa çıkacak olan ürünlerde hayvansal hiçbir malzemenin kullanılmamasına dikkat çekilen etkinlikler, 22 Nisan Pazartesi akşamına kadar devam edeceği belirtildi.