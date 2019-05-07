Didim Turizm Derneğinde koltuk el değiştirdi

Didim'in en eski derneklerinden olan Didim Turizm Derneği olağan genel kurulu yapıldı. Başkanlık el değiştirerek başkanlığa Mustafa Şentürk seçildi.

Didim turizm derneğinin olağan genel kurulu yapıldı. Dernek binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan Tayyar Cengiz yeniden aday olmadı. Kongrenin divan başkanlığını Taner Küsmez yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından derneğin faaliyet raporu ile denetim raporu oy birliğiyle kabul edildi. Ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile girilen seçimlerde derneğin yeni başkanı Mustafa Şentürk oldu. Derneğin Yeni Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Mustafa Şentürk (Başkan), Mustafa Mutlu, Savaş Cengiz, Talip Özen, Burak Karakaya, Burhan çaloğlu Mehmet Ege Aydoğan, Hikmet Atilla ve Eyüp Çabuk.