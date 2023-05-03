Didim unutulmaz bir festivali daha geride bırakı

Türkiye'nin ilk vegan dostu belediyesi olan Didim Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Didim Vegfest birbirinden renkli görüntülerle sona erdi.

Didim Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk, dünyanın ise ikinci vegan kenti Didim, 5'nci kez Didim'in önemli tarihi değerlerinden birisi olan binlerce yıllık Apollon Tapınağı etrafında düzenlendi. Türkiye'den ve dünyadan vegan felsefesine inanmış, katılımcı ve aktivistlerin yer aldığı festivalde birbirinden güzel etkinlik ve organizasyonlar gerçekleşti. Her yıl üzerine katlanarak devam eden Didim Vegfest yaklaşık 200 bin üzerinden misafiri ağırlarken, festival çerçevesinde düzenlenen panel, söyleşi ve mutfak atölyesi etkinliklerine misafirlerin katılımı yoğun oldu.

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Didim Vegfest unutulmaz anlara şahitlik etti. Festival çerçevesinde mutfak atölyesinde, 5 metrelik vegan lokma ağacı yapılarak, dünya rekoru kırıldı. Lokma ağacına vinç yardımı ile erişen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ağacın son lokmasını koyarak 40 kg'lık vegan çikolata sosunu ağacın üzerinde döktü. Geçen yıl kırılan 50 metrelik vegan dürümün ardından, bu yıl yapılan 5 metrelik vegan lokma ağacı ile festivalde kırılan 2'nci rekor oldu.

Türkiye'nin ilk ve tek Vegan Festivali Didim Vegfest'e katılan misafirler festival çerçevesinde düzenlenen konserlerle coştu. Festival etkinlikleri çerçevesinde, festivalin 2'nci gününde Pınar Keleş ve Zeynep Casalini konserleri gerçekleşti. Konserin son gününde Ceylan Ertem hayranları ile buluştu. Binlerce insanın büyük ilgi gösterdiği konser renkli anlara sahne oldu.

Başkan Atabay: "Katılan herkese teşekkür ederim"

Festivale katılan herkese teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Türkiye'nin ilk Vegan festivali Didim Vegfest'e katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim. Vegan festivali insanlık için vegan felsefesini yayma adına bütün canlıların yaşamına saygı duyan bir düşünceye sahip olduğu için son derece önemli. Festivalimizin her yıl üzerine katarak büyütmeye devam ediyoruz. Bir sonraki festivalde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.