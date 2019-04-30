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Didim uyuşturucu operasyonu; 9 tutuklama

Turizm sezonu öncesi tatil beldelerinde güvenlik tedbirlerini arttıran güvenlik güçleri zehir tacirlerine geçit vermedi.

Aydının Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ekipleri yaptığı operasyonda 340 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde hazırlamada kullanılan hassas terazi ile 2 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanımını yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 340,51 gram metam fetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili M.K., Z.K., M.S.K., G.K., M.B., F.B., K.Ö., A.R.K., ve H.G. isimli şahıslar göz altına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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