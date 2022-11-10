Didim ve Kuyucak'ta Atatürk anıldı

yıl dönümünde Aydın'ın Didim ve Kuyucak ilçelerinde düzenlenen törenle anıldı.

Didim'deki ilk tören saat 09.05'de Didim Kent Meydanında gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, akabinde İstiklal Marşı okundu. Kent Meydanındaki törenlerin ardından anma töreni Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde devam etti. İlçe Protokolünün katıldığı anma törenini Atatürk İlkokulu tarafından gerçekleştirildi. 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Atatürk İlkokulu öğretmenlerinden Birol Kurt gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Atatürk'ü anlatan slayt gösterisi izlettirilip, ardından okul öğrencileri "Atatürk" oratoryosunu sahneledi. Anma programı çerçevesinde Atatürk'ün katıldığı son balo gösterimi sahneye koyulurken, Atatürk'ün hayatını kaybedilmesinden sonra halkın gösterdiği reaksiyon sahneye koyuldu. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.

Kuyucak Atatürk'te anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Kuyucak'ta özlemle anıldı. Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Saat 08.55'te Atatürk büstüne Kaymakamlık ve Kuyucak Belediyesi'nin çelenginin sunumu ile başlayan tören, saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla devam etti. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve tüm katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Atatürk büstündeki çelenk sunum töreni sonrasında ikinci tören, Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 09.30'da başladı. Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu '10 Kasım' temalı resim sergisi Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden tarafından gezildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Kuyucak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryosu ve Halk Oyunları gösterisi izleyenleri etkiledi. Kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Karaduman'ın elinden aldı.