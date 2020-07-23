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Didim ve Söke'ye yeni 112 istasyonu açılacak

Aydın’ın Didim ve Söke ilçelerinde artan nüfus oranı ve yaz aylarında yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle 112 istasyonu açılacak.

Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde artan nüfus oranı ve yaz aylarında yaşanan turizm yoğunluğu nedeniyle 112 istasyonu açılacak.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Didim ve Söke ilçelerinin gelişimiyle artmakta olan nüfus oranı, yazın yaşanan turizm yoğunluğu ve bu ilçelerin kazaların sıkça yaşandığı Muğla, Bodrum, Milas yolu geçiş güzergahında olmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan Didim ve Söke ilçelerinde verilen 112 ambulans hizmet sunumunu hızlandırmak ve hizmet kalitesini artırmak adına yeni 112 istasyonu talebinde bulunuldu. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebini değerlendiren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, talebi uygun bularak yeni 112 istasyonu açılması için uygunluk verdi. Alınan bu kararla Didim ilçesindeki 112 istasyon sayısı 4'e, Söke ilçesindeki ise 5'e yükseldi.

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