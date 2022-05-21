Didim VefFest'e vatandaşlardan yoğun ilgi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 'Didim VegFest' çerçevesinde festival alanında kurulan 100'den fazla stant, yerli ve yabancı turistler ile Didimli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın girişimleri ile ilk olarak 2017 yılında düzenlenen ve dünyanın dört bir yanında büyük yankı uyandıran Didim VegFest, 4'üncü kez kapılarını açtı. Ulusal ve yerel 100'den fazla firmanın katıldığı festival söyleşiler, sergiler, konserler ve sürpriz etkinlikler ile sürüyor. Festivalde vatandaşlar mutfak atölyelerinde vegan lezzetlerin tadına bakma şansına erişirken 7'den 70'e her yaştan katılımcı Apollon Tapınağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde unutulmaz dakikalar yaşıyor.

Pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından bir kez daha düzenlenen Didim VegFest, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Animatörlerin ve dans ekiplerinin durmaksızın gösteriler yaptığı etkinliğe, yerli ve yabancı binlerce turist ile Didimli vatandaşlar akın etti. Usta şefler tarafından hazırlanan vegan yemekleri yiyen vatandaşlar, festival çerçevesinde kurulan stantlarda vegan sucuktan vegan dondurmaya birçok farklı lezzeti deneyimleyebiliyor.

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise ikinci 'Vegan Dostu Kent'i olan Didim'de düzenlenen Didim VegFest'te veganizm felsefesi vatandaşlara anlatılıyor. Önde gelen vegan bilim insanlarının katılımlarıyla düzenlenen söyleşilerde ve dünya çapında ünlü sanatçıların düzenlediği sergilerde vatandaşlar mezbaha gerçekleri, hayvan hakları ve veganizm gibi konularda bilgilenme şansına erişiyor. Didim VegFest'te veganizm felsefesi tüm detaylarıyla dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara anlatılıyor.