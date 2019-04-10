Didim Vegfest 3. kez ziyaretçileriyle buluşuyor

Türkiye'nin ilk vegan festivali olan Didim VegFest, 19/22 Nisan'da tarihi Didim'de Apollon Tapınağı yanında gerçekleşecek.

Didim VegFest bünyesinde paneller, söyleşiler, film gösterimleri, atölyeler, kitap tanıtımları, sanat sergileri gibi bir çok alanda günlük hayatın yansımalarını ve uygulamalarını barındıracak.

Türkiye'de veganlığın anlatılması ve veganlık bilincinin artırılması için düzenlenen Didim VegFest, ilk yıl 60 bin ikinci yılında ise 160 bin kişiyi ağırladı. Festival bu yıl bu sayıyı ikiye katlamayı hedefliyor. Didim Vegfest veganlık bilincinin artırmak ve deneyimleri paylaşmak için tüm bileşenleri Didim'e davet ediyor.

Festival hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; “Ege sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Festivalin amacına ulaştığını sosyal medyadan, sokaktaki insanların ilgisinden görebiliyoruz. Festival büyüyerek gelişmeye devam edecektir”dedi.