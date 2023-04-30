Didim Vegfest konserlerle devam ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Vegan Festivali etkinliklerinde Pınar Keleş ve Zeynep Casalini konserleri düzenlendi.

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Didim Vegan Festivali konserlerle devam ediyor. Festivalde kurulan konser alanında Pınar Keleş ve Zeynep Casalini konserleri düzenlendi. Didimlilerin ve Veganların yoğun ilgi gösterdiği konserde ilk olarak Pınar Keleş sahne aldı. Keleş repertuarında dillerden düşmeyen eski şarkıları seslendirirken, zaman zaman vegan beslenme ve hayvan hakları konusunda da fikirlerini dile getirdi. Konserin sonunda Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener Keleş'e çiçek ve teşekkür plaketi verdi.

Ardından sahneye Türk Rock müziğinin güçlü seslerinden Zeynep Casalini sahne aldı. Kendisinin Vegan olduğunu ve böyle bir festivalde sahne almaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Sahnede hareketli şarkılar seslendiren Casalini “Dokunma bana, Duvar, Bazen ve yeter ki” gibi çok sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Konserin sonunda Casalini'ye çiçek ve plaket veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Festivalde sahne alan Pınar Keleş ve Zeynep Casalini'ye teşekkür etti. Atabay Festivalin Vegan beslenme ve felsefesinin yaygınlaşması amacıyla yapıldığını ifade ederek, gösterilen ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.