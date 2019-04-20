Didim Vegfest'in ilk gününde Pamela Didim'i salladı

Aydın'ın Didim ilçesinde 3. düzenlenen Didim Vegan festivalinin ilk günün sonunda sahne alan Rock müziğinin güçlü isimlerinden Pamela Didimlilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Festival alanı üzerinden yer alan otoparkta gerçekleşen konser öncesinden yerel müzik grubu Grup Eflatun sahne aldı. Konseri dinleyenler arasında Didim Garnizon komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Didim ilçe emniyet müdürü Serkan Demircioğlu, Didim belediye meclis üyeleri de yer alırken soğuk havaya rağmen binlerce kişi konseri dinledi.

Şarkıcı Pamela özellikle son albümünden bir çok şarkı seslendirerek, sahne performansıyla dinleyenlerine hoş saatler yaşattı. Konserde Başkan Atabay'a Pamela'ya teşekkür plaketi ve çiçek vererek, katılımdan dolayı teşekkür etti. Şarkıcı Pamela'da Didim'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek Başkan Atabay'a teşekkür etti.