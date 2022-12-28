Didim yeni yıla coşkuyla girecek

Kültür ve sanatın kenti Didim, her yıl olduğu gibi 2023'e de Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler ile giriş yapacak.

Didim'de kutlamaların merkezi Cumhuriyet Kent Meydanı olacak. Didim Belediyesi tarafından kurulacak dev platformda birçok sanatçı çeşitli etkinlikleri Didimliler ile buluşturacak. Etkinlikler çerçevesinde dans ve ışık gösterisi, DJ performansı ve birçok sürpriz eğlence Didimliler için sahnelenecek. Saat 21.00 ile 01.00 arasında düzenlenecek etkinliklere 7'den 70'e tüm Didimliler katılabilecek. Yılbaşı kutlaması öncesi Didimliler için hazırlanan alan, yine Didim Belediyesi bünyesinde yapımı gerçekleştirilen heykeller ile süslendi. Didim Belediyesi Heykel Atölyesi'nde tamamı geri dönüştürülmüş malzemelerden hazırlanan birbirinden güzel heykeller, kutlamalar öncesi Cumhuriyet Kent Meydanı'na yerleştirildi.

Tüm Didimlileri yeni yıl coşkusunu beraber yaşamaya davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Her yıl olduğu gibi 2023'e de coşkuyla girmeye hazırlanıyoruz. Bu yıl kutlamalarımızın merkezi Cumhuriyet Kent Meydanımız olacak. Burada birçok etkinliği vatandaşlarımız ile buluşturacak, yeni yıla coşkuyla gireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu kutlamalarda bizlerle olmaya davet ediyorum" dedi.