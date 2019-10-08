Didim Zeytin Festivali 11-13 Ekim'de

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, çeşitli oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile zeytin festivali hakkında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, uzun zamandır yapılmayan festivali yapmaya karar verdiklerini belirterek kendilerine destek olan Kaymakam ve Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, festivalin seçim dönemindeki vaatlerinden biri olduğunu belirterek "Asıl olan ziraat odamızın yapmasıydı. Zeytinin tarımsal turizmin geliştiği bu ortamda; turizmle tarımı iç içe geçirmek için o dönem taahhütte bulunmuştuk. Odamız buna sahip çıkınca biz de belediye olarak buna destek oluyoruz. Dünyada agro turizmi (doğa turizmi) epey yol oldu. Bu festivalle ile ileri de daha iyi yol alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise uzun süredir sekteye uğrayan festivali yeniden yapacaklarını belirterek "Derdimiz Didim, turizmin yanında tarımı da tanıtmak istiyoruz. Basın bu noktada önemli; sizler sayesinde farkındalık oluşturup bunu organize etmek hedefimiz. Bu tür festivalle bilgilendirme ve bilgi almadır. İnşallah Cuma günü başlayacak festivalimizde bu konuda bilgiler vereceklerdir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

Toplantıda Festivalin içeriğiyle ilgili bazı ufak değişikliklerin yapılacağını bildirilerek toplantı basına kapalı olarak devam ettirildi.