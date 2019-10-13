AydınıAydın'ınn Didim ilçesinde, 4 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Didim Zeytin Festivali fabrika gezisi ve ödül töreniyle sona erdi.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle bu yıl 4. sü gerçekleştirilen Didim Zeytin festivali sona erdi. Festivali son gününde Didim ve Zeytin konulu fotoğraf yarışması ile Zeytinyağlı yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festival alanında gerçekleşen ödül töreninde ilk 3'i giren yarışmacılara ödülleri Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Oda Başkanı Hilmi Yıldırım tarafından verildi.

Festivali etkinlikleri kapsamında fabrika ziyareti ve zeytin hasadı yapıldı. Oda Başkanı Hilmi Yıldırım'ın Akyeniköy mahallesindeki fabrika ziyaret edildi. Ziyarete Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yurt dışından gelen konuklar ile vatandaşlar katıldı.

Konuklara zeytin yağı ve zeytinin de yer aldığı yiyecekler ikram edildi. Ardından zeytin yağının sıkımıyla ilgili makine başında bilgiler aktarıldı. Ardından Batıköy mahallesindeki Tanmanlara ait zeytin çiftliğinde zeytin hasadı gerçekleştirildi.