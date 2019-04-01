İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Didim zeytin ve zeytinyağında markalaşmaya gidiyor

Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim zeytin ve zeytinyağında markalaşmaya gidileceğini belirtti.


Bir turizm ilçesi olan Didim'in aynı zamanda zeytin üretim potansiyele de sahip olduğunu belirten Yıldırım, ilçe genelin de yeni dikimlerle beraber 1 milyona aşkın zeytin ağacı varlığına sahip olduğunu ifade etti.


İlçede üreticiler tarafından kaliteli bir Zeytin üretimin yapıldığını kaydeden Yıldırım, Didim Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Odası ile İlçe Tarım teknik personelleri ile koordineli bir şekilde üretici çiftçilere yönelik “Zeytin Budama Teknikleri” kursların düzenlendiğini söyledi.


Markalaşma ve pazarlamanın önemine değinen Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, ilçede bir marketler zinciri ile görüşmelerin sürdüğü, zeytin üreticileri ile marketler zincirini bir araya getirmek istediklerini, ancak öncelikle üreticilerin zeytin ve zeytinyağının marka haline getirip paketlemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.