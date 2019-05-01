Didim Ziraat Odası 2019 yılı ücretlerini belirledi

Didim Ziraat Odası Meclisi 2019 yılında ilçe genelinde uygulanacak ot biçme ve paketleme gibi işlemlerin fiyatlarını belirledi. Buna Meclis başkanı Murat Özcan ve Oda yönetim kurulu başkanı Hilmi Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda şu şekilde karar alındı: 2019 Yılı “0t biçme = 22 TL / dk Biçme çevirme = 25 TL/ dk Paket bağlama = 2 TL/ adet Ot Çevirme bağlama = 2.25 krş / adet şeklinde tavsiye kararı aldı.