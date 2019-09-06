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Didim Ziraat Odası meclisinde festival ele alındı

Didim Ziraat Odasının Eylül ayı olağan meclis toplantısında Didim Zeytin Festivalinin içeriği ele alındı.


Didim Ziraat Odasının Eylül ayı olağan meclis toplantısı oda binasında yapıldı. Toplantıya Meclis Başkanı Murat Özcan başkanlık ederken, Oda yönetim kurulu başkanı Hilmi Yıldırım ile meclis üyeleri de katıldı. Meclis toplantısının en önemli konusu ise 11-12-13 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak olan Didim Zeytin Festivali oldu.


Oda Başkanı Hilmi Yıldırım ilçede yeniden yapılacak Zeytin Festivali hazırlıkları için toplantıların ve görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Odamız, öncülüğünde resmi kurumlarında katkılarıyla toplantılarımız devam ediyor. Festival alanı belirlendi. Tarihi Apollon Tapınağını bulunduğu bölgede festivalimiz yapılacak. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında görüşmelerimiz sürüyor. Yeniden yapılacak festivale en iyi şekilde hazırlanmaya gayret ediyoruz.”dedi.


Meclis üyeleri de festivalle ilgili görüş ve önerilerini sundu.

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