Didim Ziraat Odası'nda delege seçimleri 16 Aralık'ta yapılacak

Didim Ziraat Odası'nın delege seçimleri 16 Aralık 2018 tarihinde 16 mahallede yapılacak.

Didim Kaymakamlığı'nda Kaymakam Mehmet Türköz'ün başkanlığından yapılan delege seçimleri öncesindeki bilgilendirme toplantısına Oda Başkanı Bahattin Gökdemir ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Ziraat Odası'nda delege seçimlerinin 16 Aralık'ta yapılacağını söyleyen Kaymakam Mehmet Türköz “Didim'de 2001 yılından beri faaliyetini sürdüren odamızın 2 bine yakın üyesi var. Üyelerimiz 16 Aralıkta sandık başına gidecek. O gün belirli saatler arasında sandık kurulacak, çiftçilerimiz her mahallede 1 asıl 1 tane de yedek olmak üzere toplam 32 delege seçimi yaparak, tercihlerini belirleyecek” dedi.

16 Aralık 2018 Pazar günü 16 mahallede kurulacak sandıklarda oda üyeleri sandık başına giderek delegeleri seçecek.