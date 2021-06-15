İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında H.Ç. isimli şahsın İzmir ilinden yüklü miktarda ectasy hap getireceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda şahsın otobüsle Didim'e geleceği tespit edilerek, ilçeye giriş yaptığı sırada yakalandı. Şahsın yapılan aramasında 18 adet pembe, 22 adet turuncu, 60 adet mor renkte olmak üzere toplam 100 adet üçgen şeklinde üzerinde kurukafa sembolü bulunan ectasy hap ele geçirildi. H.Ç. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.