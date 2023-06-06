Didim'de 110 şişe bandrolsüz içki ele geçildi

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Didim KOM Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda 110 şişe değişik ebat ve çeşitlerde bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü il genelindeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri katılımı ile Didim KOM Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 110 şişe değişik ebat ve çeşitlerde bandrolsüz alkollü içki ele geçirilirken, Y.A. isimli şüpheli şahıs da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.