Didim'de 11'i çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11'i çocuk, 2'si kadın toplam 24 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'e bağlı Taşburun önlerinde sahil güvenlik ekipleri tarafından Yunan adalarına kaçmaya çalışan hareket halinde lastik bir bot tespit edildi. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, içerisindeki 7 Suriye, 5 Afganistan, 4 Irak, 4 Sudan, 3 Güney Afrika ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 24 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.