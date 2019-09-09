Didim'de 12 bin öğrenci için ders zili çaldı

Ülke genelinde olduğu gibi Didim'de de 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ders zili çaldı.

Okulların açılmasında en heyecanlı olanların birinci sınıflar olduğu görülürken Didim'de 12 bin 63 öğrenci ders başı yaptı. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başlarken, okullar öğrenci sesleriyle çınladı. Bu yıl okula ilk kez başlayan 1. sınıf öğrencilerinin heyecanlı olduğu görülürken, aynı heyecanı velilerin de yaşadıkları görüldü. Didim'de anasınıfı, özel okullar, ilk, orta ve lise olmak üzere toplam 12 bin 63 öğrenci ile 700 öğretmen ders başı yaptı.