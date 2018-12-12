Didim'de 12 suçtan aranan 2 zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 12 suç dosyasından araması bulunan 2 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Korku kaygı ve Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme, Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun kaçması” olmak üzere toplam 5 suçtan aranması olan M.M.R. isimli şahıs yakalanarak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ayrı suçtan aranması ve cezaevi firarisi olarak aranan Ö.Y. isimli şahıs yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 5.72 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilen zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.