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Didim'de 12'si çocuk 35 kaçak göçmen yakalandı

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 12’si çocuk, 5’i kadın toplam 53 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Didim'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 12'si çocuk, 5'i kadın toplam 53 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu tarafından Didim'e bağlı Tekağaç Burnu açıklarında Yunan adalarına doğru hareket halinde olan ve içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit edildi. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 14 Suriye, 12 Filistin, 7 Irak ve 2 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmeni gözaltına aldı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler daha sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.

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