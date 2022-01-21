Didim'de 13 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi

yarıyıl tatili ülke genelinde olduğu gibi Didim'de de başlarken, ilçede 13 bin 616 öğrenci yarıl yıl tatiline girdi.

Didim'de 13 bin 616 öğrenci yarı yıl tatiline girdi. yarıyıl tatili dolayısıyla Mahir Özgür Damar İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ ile Mahir Özgür Damar İlkokulu okul idareciler ve öğrenciler katıldı. İlçe genelinde 45 okulda, 892 öğretmenle beraber 4 bin 085 ilkokul, 6 bin 092 ortaokul ve 3 bin 439 lise olmak üzere 13 bin 616 öğrencinin tatile girdiğini kaydeden Kaymakam Yiğit, tüm öğrencilere sağlıklı bir tatil dönemi diledi.