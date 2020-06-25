İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 130 adet tarihi sikke ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde bir şahsın kaldığı barakada yapılan aramada 130 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsın kaldığı barakada yapılan aramada 130 adet tarihi sikke ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri Çamlık Mahallesi Küme Evleri mevkinde S.T. isimli şahsın kalmış olduğu baraka ve müştemilatına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 130 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikkeler ve tarihi eser niteliğinde parçalar, daralı 0.62 ve 0.61 gram olmak üzere 2 fişek ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.T. hakkında adli işlem başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.