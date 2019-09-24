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Didim'de 133 kaçak göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesinde bir gece içinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir gecede toplam 133 düzensiz göçmen yakalandı.


Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu tarafından Didim Menderes nehri ağzında lastik bot ile kaçış hazırlığında olan düzensiz göçmen grubu tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 44 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri bu olaydan bir saat sonra aynı noktada 8, yarım saat sonra ise 42 düzensiz göçmen daha yakaladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede yürüttüğü devriye görevi esnasında bu defa Didim İncirburnu mevkisinde 49 düzensiz göçmen daha yakalanarak bir gece içinde toplam 133 düzensiz göçken işlemlerinin yapılması için marinaya teslim edildi.

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