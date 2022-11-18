Didim'de 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.