Didim'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 14 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 08.20'de, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından Aydın ili Didim

ilçesi Tekağaç Burnu önlerinde hareket halinde tespit edilen bir tekne içerisinde bulunan 8 Filistin, 4 İran, 1 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. 8 erkek, 4 kadın ve 2 çocuktan oluşan göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya getirildi.