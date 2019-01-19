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Didim'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 14 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 14 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; bugün saat 08.20'de, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından Aydın ili Didim


ilçesi Tekağaç Burnu önlerinde hareket halinde tespit edilen bir tekne içerisinde bulunan 8 Filistin, 4 İran, 1 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. 8 erkek, 4 kadın ve 2 çocuktan oluşan göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya getirildi.

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