Didim'de 149 düzensiz göçmen, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki farklı operasyonda yelkenli tekneler içerisindeki 149 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekneler durdurulurken, içerisindeki toplam 149 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.