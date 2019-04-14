Didim'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, Didim Taşburun Balıkçı Barınağı 6 mil açığında şişme lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarının ardından bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı bot ihbarın yapıldığı bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik botu belirtilen bölgede şişme lastik bot içinde 6 Suriye, 6 Irak ve 6 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ve bir de Dacshund cinsi köpek şişme şişme lastik bot içinde yakalandı. 11 erkek 6 kadın ve bir koz çocuğunun bulunduğu düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Didim'deki bir marinaya getirilirken, yasal işlemlerin yapılması için buradan Didim emniyet Müdürlüğü'ne, oradan da Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.