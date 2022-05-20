Didim'de 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Didim Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programlar ile Didim'de coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yıldönümü, tüm milli bayramlarda olduğu gibi Didim'de coşkuyla kutlandı.

Sabahın erken saatlerinde Didim Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama etkinlikleri, Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen gösterilerle devam etti. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinliklerde ilçe protokolü de hazır bulundu. İlçe genelinde bulunan okullar ile spor kurumlarının gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda derece kazanan sporcu gençlere ödüllerini dağıttı.

Didim'de geleneksel hale gelen fener alayı, bu sene de gerçekleştirildi. Yüzlerce Didimlinin katıldığı etkinlikte vatandaşlara Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener ile STK temsilcileri katıldı. Hava muhalefeti nedeniyle fenerlerin kullanılmadığı yürüyüş, Didim Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Vatandaşlar, burada Didim Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izleyerek marşlar söyledi.

Etkinliklerin tamamlanmasının ardından Didim Belediyesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde ünlü Türkçe rock grubu Gripin sahne aldı. Gençler başta olmak üzere 7'den 70'e birçok Didimlinin katıldığı konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eşsiz eserlerin Didim Cumhuriyet Meydanı'nda yankılandığı gecede izleyiciler, klasikleşen şarkılara eşlik etti. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, grup üyelerine çiçek takdim ederek tüm Didimlilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.