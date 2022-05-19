Didim'de 19 Mayıs törenle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Didim Kent Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Törene Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcı vekili Tarık Ziya Arslan, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ile öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenin ardından resmi kutlamalar Didim Atatürk Stadında gerçekleştirildi. Kutlamalara İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ve eşi, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, Didim Cumhuriyet Başsavcı vekili Tarık Ziya Arslan kurum amirleri, siyasiler ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu 19 Mayıs'ın önem ve anlamının iyi kavranması gerektiğini ifade ederek “Her yeni nesle düşen ilk ve tek önemli görev, kutsal bir emanet olan vatanı kutsiyetine yakışır şekilde bir sonraki nesle teslim etmektir.” dedi. Türk tarihinden örnekler vererek konuşmasını sürdüren Kurucu gençlere de tavsiyede bulunarak “Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içerisinde kurulan Türkiye cumhuriyeti gençlere emanettir.” dedi. Daha sonra İlçe Protokolü öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu; Didim Belediyesi halk oyunları ekipleri gösterilerini sunarken, spor okulları öğrencileri gösterilerini gerçekleştirdi. 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.