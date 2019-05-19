Didim'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü Aydının Didim ilçesinde gerçekleşen törenlerle kutlandı.

Didim Kent Meydanında çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Yılmaz, Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy kamu kurum ve kuruluşları amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, Oda başkanları ile öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Saat 10.00'da Kent Meydanı'ndaki törende Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Törende konuşlan Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Ulusoy “19 Mayıs milletimizin onur ve asaletiyle büyük önder Atatürk'ün rehberliğinde şahlanışının başarısıdır. Türk gençliği geleceğimizin ve yarınlarımızın bekçisidir. Binlerce yoklukla kurulan Cumhuriyetimizin bekçilerisiniz" dedi.

Konuşmanın ardından DAHOT halk oyunları ekipleri “Atabarı” oyunu oynadı. Halk oyunları gösterisinin ardından resmi törenler sona erdi.