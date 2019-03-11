İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 20 Filistinli kaçak yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptıkları denetimler sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; önceki gece gelen bir ihbarı değerlendiren Didim bölgesinde görevli Güney Ege Sah,l Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, Tekağaç Burnu açıklarında hareket halinde olan bir lastik botu durdurdu. Bot içerisinde bulunan ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 19'u yetişkin ve 1'i çocuk Filistin uyruklu kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçaklar, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla limana getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.