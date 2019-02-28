İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 20 gündür kayıp olan esnaf ölü bulundu

Aydının Didim ilçesinde 20 gündür kayıp olan 48 yaşındaki esnaf, ölü olarak bulundu.


Didim'de 20 gündür kendisinden haber alınamayan demirci ustası Nihat Kıvılcım'ın cansız bedeni bulundu. Edinilen bilgiye göre; Yeni mahallede yaşayan ve uzun yıllardır ilçede Demircilik yapan 2 çocuk babası Nihat Kıvılcım için ailesi 20 gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Didim ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kıvılcım'ın cansız bedeni Hisar Mahallesi Denizli öğretmenler sitesinde mevkiinde çalılık arazide bulundu.


Kıvılcım'ın cansız bedenini site sakinleri gezinti yaptığı esnada bulurken, Emniyet güçlerince yapılan incelemede Kıvılcım'ın iple kendisini asarak yaşamına son verdiğini belirledi. Görgü tanıklarının ihbarının ardından Kıvılcım'ın cansız bedeni Didim devlet hastanesi morguna kaldırılırken, ailesine haber verildi. Kıvılcım'ın cansız bedeni memleketi olan Söke'nin Bağarası Mahalesinde toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.