Didim'de 2022 yılında 94 Türk, eş olarak yabancıları seçti

Aydın'ın Didim ilçesinde 2022 yılında 586 çift dünya evine girerken, 94 Türk vatandaşı ise hayatını yabancı uyruklu vatandaşlarla birleştirdi.

Didim Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan edinilen bilgiye göre, ilçede 2022 yılında toplam 586 çift evlendi. Bu evliliklerden 94'ü Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar arasında gerçekleştirildi. Yapılan evlilikler sonucu Didim'de Almanya'dan 14, Azerbaycan'dan 7, Suriye'den 7, Özbekistan'dan 3, Bulgaristan'dan 2, Rusya'dan 8, Avusturya'dan 1, Fas'tan 3, İngiltere'den 30, Azerbaycan'dan 7, Ukrayna'dan 4, Moldovya'dan 4, Yunanistan'dan 1, Uganda'dan 1, Türkmenistan'dan 3, Nabibya'dan 1, Belerus'dan 1, Kazakistan'dan 5, Şili'den 1, ABD'den 1, Avusturya'dan da 1 olmak üzere toplamda 94 yabancıyla nikah kıyıldı. Kentte 21 ayrı ülkeden evlilik gerçekleştirildiği belirtilirken, 6 çiftin ise nikah günü almasına rağmen evlilikten vazgeçtiği öğrenildi.