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Didim'de 210 litre etil alkol yakalandı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramadan 210 litre etil alkol ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre;Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 210 litre etil alkol yakaladı. Olayla ilgili olarak araç şoförü D.G göz altına alınırken Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Didim İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli etil alkollerle ilgili incelemede bulundu. Göz altına alınan D.G isimli şahsa idari para cezası uygulanırken Etil alkollere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından el konuldu.

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