İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Küçük bir lastik bot içinde yasa dışı yollardan yunan adalarına geçleşe çalışan 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında bölgede devriye görevi yürüten SG Güney Ege bağlısı bot, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışırken yakalandı. 5 Irak, 17 Filistin uyruklu toplam 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim D-Marin iskelesine getirilerek burada güvenlik güçlerine teslim edildiler. 22 düzensiz göçmen burada yapılacak işlemlerin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.