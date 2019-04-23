Didim'de 23 Nisan kutlamaları

TBMM'nin açılışının 99. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Aydının Didim ilçesinde de törenlerle kutlandı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar şehir stadında gerçekleştirildi.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanında yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Yılmaz, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Oda ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir Atatürk anıtına çelenk koydu, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk koyma töreninin ardından kutlamalar Didim Atatürk Stadı'na yapıldı. İlçe protokolünün eksiksiz katıldığı törene vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe kaymakamı Türköz nezdinde ilçe protokolü öğrencilerine ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu; halk oyunları gösterileri ile hazırlanan danslı gösteriler beğeniye sunuldu. Kutlamalar kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünde ödülleri verildi.