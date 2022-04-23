Didim'de 23 Nisan törenlerle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk tören Didim Kent Meydanında gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ Atatürk anıtına çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra, akabinde İstiklal Marşı okundu. Kent Meydanındaki çelenk koymanın ardından resmi kutlamalar Didim Atatürk stadında gerçekleştirildi.

Didim Atatürk Stadındaki törene Didim İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, siyasi parti yöneticileri ve kurum, kuruluş amirleri katıldı. 23 Nisan kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklâl Marşının okunmasının ardından Didim İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öğrencileri ve halkı selamlaması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ gerçekleştirdi. Üstündağ, konuşmasında “23 Nisan 1920'de tarihi Türk milletinin iradesini temsil eden bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının var olma yok olma Savaşı içerisinde egemenliğini ilan ettiği de tarihte Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş bu tarihten sonra 5 yıl sonra da 1929 yılında bu Bayramı çocuklara armağan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletimizin ve devletimizin emanetleridir onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevgisinin ifadesi olarak milli Bayramımız olan 23 Nisan'ları çocuklarımıza hediye etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Valiler ilk ve ortaokulları tarafından hazırlanan 23 Nisan gösterileri vatandaşlardan tam not aldı. Etkinlikte son olarak, 23 Nisan için yapılan resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.