Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 25 kilogram açık nargile tütünü ve 7 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirdi. Çamlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde Didim ilçe Tarım, Gıda ve Tarımcılık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü personeliyle yapılan denetimlerde, 7 bin 600 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ve 25 kilogram bandrolsüz açık nargile tütünü ele geçirildi. İşyeri sahibi C.T. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.