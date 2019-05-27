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Didim'de 25 mülteci yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı botların devriye görevi yürüttüğü Didim Menderes kanalı açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı botların devriye görevi yürüttüğü Didim Menderes kanalı açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.


Didim Menderes kanalı açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 22 Somali, 2 Suriye ve 1 Togo Cumhuriyeti uyruklu 25 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile Didim'deki bir Marinaya teslim edilirken, buradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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