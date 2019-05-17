Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesi Dipburun açıklarında 26 düzensiz göçmen lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçma girişimde bulunurken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Didim Dipburun açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar bölgesine giden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağıl botlar lastik bot içinde 5 Suriye, 14 Kongo Cumhuriyeti ve 7 Irak uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.
Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Didim'deki bir marinaya oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.