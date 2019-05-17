İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Didim'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Didim ilçesi Dipburun açıklarında 26 düzensiz göçmen lastik bot ile yasa dışı yollardan kaçma girişimde bulunurken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Didim Dipburun açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar bölgesine giden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağıl botlar lastik bot içinde 5 Suriye, 14 Kongo Cumhuriyeti ve 7 Irak uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Didim'deki bir marinaya oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.