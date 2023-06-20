İhlas Haber Ajansı

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Didim'de 26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde hakkında 26 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 26 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Didim KOM Büro Amirliği, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında 26 yıl 11 ay hapis cezası ile aranması bulunan B.S. isimli şahıs Didim'de kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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