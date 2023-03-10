İhlas Haber Ajansı

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Didim'de 29 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim’de bir iş yerine yaptıkları operasyonda 29 adet kayıtsız cep telefonu ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Didim'de bir iş yerine yaptıkları operasyonda 29 adet kayıtsız cep telefonu ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Akbük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kaçak telefon satışı yaptığı tespit edilen R.Ç. isimli şahsa ait işyerinde yapılan arama sonucu 29 adet kayıtsız cep telefonu ele geçirilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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