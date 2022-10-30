Didim'de 29 Ekim coşkusu fener alayı ve konserle kutlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi, ardından ise Manuş Baba konserinde Didimliler Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Bando takımının marşları ve müzik eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan fener alayına esnaflar ve vatandaşlar da alkışlarla destek oldu. Atatürk Bulvarı'nda devam eden fener alayı Didim Kent Meydanı'nda sona erdi. Kent Meydanı'nda yürüyüş sonrasında meydanı dolduran binlerce vatandaş İzmir Marşı'nı seslendirdi. Ardından Belediye halk oyunları ekipleri yöresel oyunlar sergiledi. Sahneye çıkan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılını kutlayarak, gençlere Cumhuriyete sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Başkan Atabay, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde bir çok olayların yaşandığını ifade ederek "19 Mayıs 1919'da bir avuç arkadaşıyla ülkeyi kurtarmak amacıyla Samsun'a adım atan değişmez başkomutanımız ülkenin bitap halinde olduğunu gördü. Osmanlı devletimiz de 600 sene dünyada adil şekilde hüküm sürdü. Son yıllarda çağa ayak uydurmadığı için çöktü ama Mustafa Kemal bunu gördü. Savaştan sonra kuracağı Cumhuriyet ile birlikte Atatürk eğitim, uzay sektörünü ön gören bir liderdi. İstikbal gençlerdedir dedi ve Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Onun için bu cumhuriyetimiz her zaman genç kalacak. Zor günler geçiyoruz ve önümüzdeki seçimlerde herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin" dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan Manuş Baba söylediği parçalarla alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Yaklaşık bir saat süren konserde Didimliler Cumhuriyet coşkusunu meydana kutladı.

Gerçekleştirilen etkinliğe ise Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın yanı sıra, başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, belediye meclis üyeleri ile binlerce vatandaş katıldı.